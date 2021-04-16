شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق مكسب أسبوعي جديد بفضل تطورات سوق السندات الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل بالأمس ،مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكنها على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,759.80$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,763.61$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,766.30$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.8%،بأكبر مكسب يومي منذ 9 آذار/مارس الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 1,769.80$ للأونصة ، بفعل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع،فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بنسبة 0.9% ، وعلى وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تطورات سوق السندات الأمريكي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.529$ ، بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

وقال رئيس المجلس "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه فى الوقت المناسب سيخفض البنك المركزي الأمريكي مشترياته الشهرية من السندات قبل أن يلتزم بزيادة أسعار الفائدة ،و أشار إلى إن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو وتوظيف أسرع فى الأشهر المقبلة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,022.86 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 15 نيسان/أبريل 2020.