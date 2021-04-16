شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين ، فى ظل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وصعود مؤشرات الأسهم فى الولايات المتحدة وأوروبا لمستويات قياسية جديدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1988$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1964 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1950$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بحوالي 0.15% مقابل الدولار ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.1993$.

وعلى صعيد تعاملات كامل هذا الأسبوع ،فالعملة الأوروبية الموحدة مرتفعة بنسبة 0.75 % مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية وشهية المخاطرة المرتفعة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.529$ ، بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

وقال رئيس المجلس "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه فى الوقت المناسب سيخفض البنك المركزي الأمريكي مشترياته الشهرية من السندات قبل أن يلتزم بزيادة أسعار الفائدة.

فى الناحية الأخرى ، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إن اقتصاد منطقة اليورو مستند على "عكازين" من الحوافز النقدية والمالية ،والتي لا يمكن إزالتهما حتى يتعافي الاقتصاد فى أوروبا تماما.