شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين صمد ضمن المسار الصاعد- تحليل - 16-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز سعر الزوج خطر تغيير المسار الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 129.55 لنلاحظ من الرسم المرفق بدء تشكيله لتداولات صاعدة واستقراره قرب 130.30.

نكرر التنويه إلى أهمية تجاوز السعر للحاجز المستقر عند 130.75 ليفتح ذلك الباب أمامه لتحقيق العديد من الأرباح بانجذابه أولا نحو 131.60 ومن ثم لننتظر تحقيقه للهدف الرئيسي المتمركز عند 132.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.70 و 130.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق