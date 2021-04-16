شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر المحاولات الهابطة-تحليل - 16-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج متأثرا بالضغوط السلبية لنلاحظ استقراره المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 151.20 وبدء تسجيله للأهداف السلبية بوصوله مؤخرا نحو 149.38.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 50 سيسهل مهمة تسجيله السعر للهدف الرئيسي الأول المستقر عند 148.80 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 147.80 خلال الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.30 و 148.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط