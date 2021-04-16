شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقاوم الضغوط السلبية– تحليل - 16-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس ارتداد إيجابي بعد تسجيله لمستوى 1153.00 محاولا تقليص الخسائر ليستغل الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

ما يجب التنويه له, ان استمرار تذبذب التداولات دون الحاجز المستقر عند 1230.00 فإن ذلك سيزيد من فرص العودة للمسار التصحيحي الهابط ليكرر الضغط بذلك على مستوى 1140.00, أما تجاوز هذا الحاجز سيمكنه من تجديد المحاولات الصاعدة ليبدأ بتسجيل أهداف إيجابية بانجذابه نحو 1290.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز