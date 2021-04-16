شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتجاوز الهدف الأول– تحليل- 16-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لتداولات صاعدة لنلاحظ تجاوزه بذلك للهدف الأول المستقر عند 4.1600 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف والتي قد تمتد قريبا نحو مقاومة القناة الصاعدة المستقرة قرب 4.3200.

كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من الوصول نحو الهدف التالي المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 4.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد