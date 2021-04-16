شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بنس يخضع لعملية جراحية ناجحة في القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

خضع نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس (61 عاماً) الذي يُتوقّع أن يترشّح للرئاسة عام 2024، لعملية جراحية ناجحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، ومن المقرر أن يستأنف أنشطته في الأيام المقبلة، حسبما أعلن مكتبه، الخميس. وفي العام 2016، بعد أن رشّحه الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لمرافقة دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، كشف بنس الذي كان حاكماً آنذاك، أنّه تم تشخيص إصابته بمشكلة في القلب، ولكن من دون أعراض.

وقال أطبّاؤه في بيان إنّه "في الأسبوعين الماضيين" شعر بنس "بأعراض مرتبطة ببطء ضربات القلب، وبعد استشارة أطبّائه، خضع لعملية جراحية، الأربعاء، لوضع منظّم لضربات القلب".

وأضافوا أن "هذه العملية الروتينية كانت ناجحة"، مشيرين إلى أنه "بحاجة إلى أن يتعافى ويستأنف نشاطاته العادية في الأيام المقبلة"، وبقي بنس إلى حد كبير بعيداً عن وسائل الإعلام منذ أن خسر إلى جانب ترامب انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام الديمقراطيين جو بايدن وكمالا هاريس، ويخطط بنس لنشر الجزء الأول من مذكراته في عام 2023، وفقاً لدار النشر "سيمون أند شوستر".