الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم الجمعة.. البطاطس تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال سعيد السوهاجي الصعيدي تاجر بسوق الجملة بأكتوبر، إن  أسعار الخضروات تشهد استقرارا فى السوق لجميع الأصناف، إذ تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، والكوسة 2-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو. 

 

وأضاف السوهاجي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس تتراوح  1.5-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار  البامية تتراوح  35-40 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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