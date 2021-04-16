شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة.. تتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16- 4-2021 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، أول يوم شهر رمضان المبارك، وفقا لما اعلنته شعبة القصابين .

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، والكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار كباب الحلة فتراوحت 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وعلى جانب آخر، تستمر معارض "أهلا رمضان" بكافة المحافظات بالعمل لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%، حيث سيكون لدى كل محافظة معرض رئيسى بجانب عدد المعارض الفرعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات التابعة لوزارة التموين حيث ستستمر هذه الفروع طالما أن هناك توافدا من المواطنين على المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة منتجات اللحوم والدواجن لسكر والزيت والمكرونة وياميش رمضان.