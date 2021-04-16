شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 16-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 16-4-2021، الموافق رابع يوم من شهر رمضان الكريم أمام الجنيه المصرى، وثبتت أسعار صرف الدولار، والدينار الكويتى أمام الجنيه وبلغت 49.01 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار، اليوم الجمعة 16-4-2021، أمام الجنيه المصرى، الموافق رابع أيام شهر رمضان الكريم، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي بنك "القاهرة" سجل 15.63جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.67 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم