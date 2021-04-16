شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة تتراوح بين 33- 36 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر كيلو الدواجن اليوم الجمعة 16-4-2021، وفقَا للأسعار الرسمية وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة عند 31 جنيها للكيلو، في حين يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33-36 جنيهًا بحسب المنطقة، وأسعار الدواجن البلدى في المزرعة 35 جنيهًا للكيلو، وترواح سعر الكيلو للمستهلك بين 36 - 40 جنيهًا للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيهًا الكيلو.

واستقرت أسعار البيض "الأبيض" في المزرعة 36 جنيهًا للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيهًا.

وعلى جانب آخر، تستمر معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات بالعمل لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%، حيث سيكون لدى كل محافظة معرض رئيسى بجانب عدد المعارض الفرعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع السلاسل التجارية الكبرى.

والشركات التابعة لوزارة التموين، ستستمر هذه الفروع طالما أن هناك توافدا من المواطنين على المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة منتجات اللحوم والدواجن لسكر والزيت والمكرونة وياميش رمضان.