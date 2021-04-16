شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار، اليوم الجمعة 16-4-2021، أمام الجنيه المصرى، الموافق رابع أيام شهر رمضان الكريم، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي بنك "القاهرة" سجل 15.63جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.62 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.