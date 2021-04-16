شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للحاصلات الزراعية: الدول العربية تحتل الصدارة بـ109 مليون دولار فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت الدول العربية أولى التكتلات الجغرافية فى تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إليها خلال موسم التصدير الحالى من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 بقيمة 109 مليون دولار، وعدد 289 ألف طن وذلك مقارنة بصادرات الحاصلات الزراعية إلى باقى التكتلات الجغرافية الأخرى، ويأتى فى المرتبة الثانية دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بقيمة صادرات بلغت 59 مليون دولار على عدد 83 ألف طن.

وذكر تقرير المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه ، إن دول الإتحاد الأوروبى احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 58 مليون دولار على عدد 80 ألف طن، وجاءت دول آسيا فى المرتبة الرابعة بقيمة صادرات زراعية بلغت 26 مليون دولار موزعة على 63 ألف طن من مختلف أنواع الحاصلات التى يتم تصديرها للخارج، واحتلت دول أفريقيا التى جاءت فى المرتبة الخامسة على 2 مليون دولار موزعة على 3 آلاف طن ، وذكر التقرير أن دول الأمريكيتين واستراليا جاءت فى نهاية الدول التى يتم التصدير إليها خلال الموسم الحالى بقيمة مليون دولار موزعة على 1000 طن.

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية فى 6 أشهر خلال موسم التصدير الحالى المشار إليه من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 مقارنة بنفس الفترة من موسم التصديرى العام الماضى، وبلغت قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار موزعة على مليون و837 ألف طن، وتصدرت الموالح المصرية قائمة أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 389 مليون دولار موزعة على 8.1 ألف طن.

وذكرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن البطاطس جاءت فى المرتبة الثانية فى أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا بقيمة 63 مليون دولار وعدد 195 ألف طن، ويليها البصل بقيمة 46 مليون دولار، والطماطم بقيمة 33 مليون دولار، ويليها الفاصوليا الجافة بقيمة 75 مليون دولار .