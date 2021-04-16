شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأعلى له في ستة أسابيع أمام الدولار والأنظار على اجتماعات مجموعة اليورو وإكوفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الرابع من آذار/مارس، بينما لا تزال تعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى فعليات اجتماعات مجموعة اليورو وإكوفين.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1966 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1967، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1950، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1975.

هذا ونتطلع من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 4.95 مليار يورو مقابل 1.59 مليار يورو في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل أيضا صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد توضح تقلص الفائض إلى ما قيمته 21.9 مليار يورو مقابل 24.2 مليار يورو في كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزا مع الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 1.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 0.9% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 0.9% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 1.1%.

وفي سياق أخر، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق فعليات اجتماعات مجموعة اليورو عبر الإنترنت والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي، كما تتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين عبر الأقمار الصناعية في بروكسل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.75 مليون تصريح مقابل 1.72 مليون تصريح في شباط/فبراير، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.60 مليون منزل مقابل 1.42 مليون منزل في شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن بيانات ثقة المستهلكين مع صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 88.9 مقابل 84.9 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.