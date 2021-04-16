شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية، في حين انخفضت مؤشرات الأسهم الاسترالية وتراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة مع وزن المستثمرين للبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم ولنتائج أعمال الربع الأول لكبرى المصارف والشركات الآسيوية في موسم الكشف عن نتائج الأعمال.

هذا قد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 0.6% مقابل 3.2% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 18.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

كما تابعنا أيضا الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 34.2% مقابل 33.8% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 28.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 14.1% مقابل 35.1% في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات عند 18.3%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.3% مقابل 5.5% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات عند 5.4%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.05% ليخسر 0.97 نقطة ويصل إلى المستوى 1,958.16، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.13% ليربح 39.97 نقطة ويصل إلى المستوى 29,682.66.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.01% ليخسر 0.57 نقطة ويصل إلى المستوى 4,948.41، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46% ليربح 15.76 نقطة ويصل إلى المستوى 3,414.74.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.16% ليربح 45.58 نقطة ويصل إلى المستوى 28,838.72، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.04% ليخسر 1.36 نقطة ويصل إلى المستوى 3,192.97.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.50% ليربح 62.56 نقطة ويصل إلى المستوى 12,699.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.28% ليخسر 19.52 نقطة ويصل إلى المستوى 7,039.10.