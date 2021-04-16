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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيم التصديرية للسلع المستثناه من حظر التصدير فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، إلا أنه تم تعديله فيما بعد قرارا يقضي باستثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.
وتسعى الحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة لتوفير كافة السلع فى السوق المحلى للمواطنين وعدم تعرض أيا منها للنقص وتوفير كافة احتياجات المواطنين ، ومن أبرز هذة القرارات هو قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر اعتبارا من بداية إبريل الجارى، والذى استثنى بعدها الفاصوليا الخضراء والفول السودانى ، والفاصوليا البيضاء.
من الجدير بالذكر، أن الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية سنويا يبدأ من شهر سبتمبر وينتهى فى أغسطس من العام التالى وتعتبر صادرات الموالح هى أكبر السلع الزراعية تصديرا للخارج سنويا والتى بلغت حتى نهاية فبراير من العام الجارى 389 مليون دولار وهى أعلى قيمة تصديرية حققتها مقارنة بباقى السلع الزراعية التى يتم تصديرها للخارج.