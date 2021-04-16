شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 62.20، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 67.95 الذي يمثّل الهدف الرئيسي التالي.

الثبات فوق 62.20 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مستوى 59.85 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد