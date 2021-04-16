شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الاقتصادي الصيني خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 0.6% مقابل 3.2% والتي عدلت من 2.6% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 18.3% مقابل 6.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.