شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك دون المتوسط المتحرك – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50 ولا يزال دونه، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9250، منتظماً داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 0.9100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط