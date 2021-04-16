الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك دون المتوسط المتحرك – تحليل - 16-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50 ولا يزال دونه، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9250، منتظماً داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 0.9100.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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