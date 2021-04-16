شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل إلى الهدف – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 0.7765، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص اختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب، مع الإشارة إلى أن المحطات التالية تمتد إلى 0.7840 ثم 0.7900.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً والتوجه لزيارة مناطق 0.7615 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد