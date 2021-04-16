شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ يوم أمس، ويحاول تقديم بعض الميل الصاعد الهادئ ليقترب من حاجز 67.00، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة على المدى اللحظي والقصير، والتي تستهدف مستويات 69.00 ثم 70.00 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 65.15 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.50 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد