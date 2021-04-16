شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمستوى 25.50 واستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 26.20 وتمتد إلى 27.00.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، ليعزز التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 25.50 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد