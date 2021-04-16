شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الأول – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1765.00، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، وبالتالي، فإن الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن الهدف التالي يصل إلى 1800.00.

لذلك، سنكون بانتظار مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 1760.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1750.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد