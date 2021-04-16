شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من هدفنا الأول المنتظر عند 1.2465 وارتد صعوداً ليختبر المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.2365.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.2600 ثم 1.2630 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2465 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط