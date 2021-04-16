شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 109.22، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 107.70، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 109.22، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط