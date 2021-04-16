شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الجنيه الإسترليني – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب في مسار ضيق، وبالتالي، لا تغيير على موقفنا الحيادي إلى أن يتمكن السعر من كسر الدعم 1.3725 أو اختراق المقاومة 1.3800 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 1.3580 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح تحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.3940.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي