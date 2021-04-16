شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج اليورو مقابل الدولار صعوبة في الثبات فوق مستوى 1.1975، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2064.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1940 سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1.1880 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد