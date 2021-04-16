شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات قوية تقفز بمؤشرات الأسهم.. والسيولة 1.87 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استقطبت الأسهم المحلية مشتريات جيدة في آخر تعاملات الأسبوع، وسط سيولة قوية بلغت 1.87 مليار درهم، وتوجهت بشكل رئيسي نحو أسهم العقار والبنوك، ليكسر على إثرها مؤشر سوق دبي 2600 نقطة ليصل عند أعلى مستوى له منذ يناير الماضي من خلال ارتفاعه 2.45% بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.53% إلى 6131 نقطة (أعلى مستوى منذ يونيو 2005).

وجاءت هذا الأداء في سوق دبي مع مكاسب جماعية لأسهم العقار، بقيادة «إعمار العقارية» الذي أنهى التعاملات على ارتفاع 6% عند مستوى 3.88 درهم، من خلال استقطابه سيولة 115 مليون درهم عبر التداول على 30 مليون سهم.

كما ارتفع «إعمار مولز» 4.52% إلى 1.85 درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 5.11% عند 2.67 درهم، فيما ارتفعت أسهم «داماك» 3.33% و«ديار» 3.39% و«الاتحاد العقارية» 1.52%.

هذا وارتفع «العربية للطيران» 6.4% إلى مستوى 1.33 درهم، وجاء ثالثاً في ترتيب السيولة بنحو 32 مليون درهم من خلال التداول على 24 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، وصل سهم «العالمية القابضة» عند مستوى قياسي جديد ب90 درهماً من خلال ارتفاعه 4% وبسيولة قدرها 523 مليون درهم، فيما صعد «أبوظبي الأول» 2.1% إلى 14.56 درهم، بتداولات بقيمة 481 مليون درهم. وزاد سهم «الدار العقارية» 1% إلى 3.64 درهم وبسيولة بلغت 231 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.87 مليار درهم موزعة بواقع 1.54 مليار في أبوظبي و329.5 مليون في دبي، من خلال تنفيذ 347.69 مليون سهم منها 184.3 مليون في أبوظبي و163.3 مليون في دبي، عبر تنفيذ 6661 صفقة.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي عند مستوى 2633.01 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وزاد قطاع العقار 5.09% مع نمو «إعمار العقارية» 6.01% و«إعمار للتطوير» 5.12% و«إعمار مولز» 4.52% و«ديار» 3.4% و«داماك» 3.3% و«الاتحاد العقارية» 1.52%.

كما ارتفع قطاع البنوك 1.06% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.14% وذلك على وقع استقرار «دبي الإسلامي».

وارتفع قطاع الاستثمار 1.38% مع ارتفاع «دبي المالي» 1.92% و«شعاع» 1.41% و«دبي للاستثمار» 1.23%.

كما زاد قطاع النقل 3.82% مع نمو «العربية للطيران» 6.4% و«أرامكس» 2.02% و«الخليج للملاحة» 0.33%.

سوق أبوظبي

بدوره ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.53% إلى 6131.69 نقطة بدعم من ارتفاعات أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 1.69% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.1% و«أبوظبي التجاري» 0.97% و«أبوظبي الإسلامي» 0.61%.

هذا وصعد قطاع الاتصالات 0.55% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع العقار 1.07% بعد صعود «الدار» 1.1% و«رأس الخيمة العقارية» 0.2%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.76% مع صعود «العالمية القابضة» 4.05% و«إشراق» 1.96% في مقابل هبوط «الواحة كابيتال» 0.85%. وزاد قطاع الطاقة 0.7% بعد صعود «دانة غاز» 1.61% و«أدنوك للتوزيع» 0.45%.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 202.7 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 202.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 8.7 مليون درهم محصلة بيع العرب و2.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و191.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 64.17 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 64.17 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.89 مليون درهم محصلة بيع العرب و5.92 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و52.36 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 112.87 مليون درهم محصلة شراء، منها 76.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي و36.18 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 112.87 مليون درهم محصلة بيع، منها 76.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي و36.18 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.