شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك أوف أمريكا" يحقق أرباحا اعلى من المتوقع في الربع الأول لكن السهم ينخفض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بنك أوف أمريكا" خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من إعلان المصرف الأمريكي عن تحقيق نتائج أعمال أفضل من توقعات المحللين في الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وكشف البنك عن تحقيق أرباح فصلية بنحو 8.1 مليار دولار أو ما يعادل 86 سنتا لكل سهم في الربع الأول بينما توقع محللون تحقيق أرباح عند 66 سنتا لكل سهم.



وارتفعت إيرادات "بنك أوف أمريكا" خلال الأشهر الثلاث المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي مسجلة 22.9 مليار دولار بينما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 22.1 مليار دولار.



وتأتي النتائج القوية لعدد من البنوك الأمريكية في ظل تحسن التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الأشهر القليلة الماضية وتعافيه تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا.



وفي ختام التداولات، انخفض سهم "بنك أوف أمريكا" بنسبة 2.8% وأغلق جلسة الخميس عند 38.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 39.8 دولار وأقل سعر عند 38.05 دولار.