شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يرتفع بنحو 3% مع اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الخدمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب إعلان شركة التواصل الاجتماعي والتغريدات الأمريكية الشهيرة عن المزيد من الخطوات لتحسين خدمتها للمستخدمين.



واوضحت "تويتر" في بيان اليوم أنها تخطط لإجراء دراسات تتعلق بالتراكيب التقنية (الخوارزميات) لمعرفة الفوائد والأضرار المحتملة وأيضا التأثير المباشر على المستخدمين.



ويستخدم "تويتر" أكثر من 200 مليون مستخدم على مستوى العالم بشكل يومي، وتعتمد منصة التغريدات على بعض التراكيب التقنية كالذكاء الاصطناعي وتعليم الآلات للسيطرة على المحتوى وربط المنشورات أو العبارات ببعضها وأيضا معرفة من ينتهك شروط الخدمة من عدمه.



وسوف تدرس "تويتر" على مدار الأشهر القادمة كافة الأبعاد والتحليلات المحيطة بمنصتها لاستكشاف الأضرار والفوائد والتأثير، كما تنوي الشركة إتاحة المجال أمام المستخدمين للتحكم بشكل أكبر في طريقة ظهور الموقع وخدماته أمامهم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 2.8% وأغلق جلسة الخميس عند 71.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 71.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 70.1 دولار.