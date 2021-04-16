شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها و"الداو جونز" يغلق أعلى 34 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية قوية وفي ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة، ليغلق مؤشر "داو جونز" أعلى حاجز 34 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.



وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



وفي سياق منفصل، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.6%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.5% أو ما يعادل 31 سنتا وأغلق الخام عند 63.46 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% أو ما يعادل 36 سنتا وأغلق الخام عند 66.94 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 65.9 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 305 نقاط) وأغلق عند 34035 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34068 نقطة وأقل مستوى عند 33788 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 181 نقطة) إلى 14038 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14049 نقطة وأقل مستوى عند 13970 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 4170 نقطة، وسجل أعلى مستوى 4173 نقطة وأقل مستوى عند 4139 نقطة.