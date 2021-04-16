شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض رغم التوقعات بطلب قوي من صناعة الإيثانول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن التفاؤل حيال قوة الطلب من صناعة الإيثانول.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت في تقريرها بأن المعروض الأمريكي من الذرة سوف يتقلص بأكثر مما كان يتوقع سابقا بفعل زيادة الطلب من منتجي الإيثانول والأعلاف وشركات التصدير.



وأفاد محللو مصرف "كومرتس بنك" أن سوق الذرة العالمي يبدو أنه سيواجه نقصا في الإمدادات والمعروض بنحو 19 مليون طن خلال موسم الحصاد الجاري.



من جانبها، رفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لوارداتها من الذرة خلال موسم 2020/2021 نتيجة قوة الطلب.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش عند 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% إلى 5.90 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.01 دولار وأقل سعر عند 5.87 دولار.