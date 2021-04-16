شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنحو 2% وسط استقرار سلبي للدولار وتراجع عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ورغم صدور بيانات قوية.



وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش عند 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.6%.

وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.7% وأغلق المعدن النفيس عند 25.96 دولار للاوقية.