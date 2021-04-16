شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع وسط ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ضعف العملة الأمريكية بالتزامن مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر هذا الشهر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال العام الجاري.



وتبذل الحكومات والدول على مستوى العالم جهودا مضنية من أجل السيطرة على فيروس كورونا ووقف تفشيه من خلال فرض المزيد من قيود الإغلاق أو توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وفي الولايات المتحدة اليوم، أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 108.6، وسجل أعلى سعر عند 109 وأقل سعر عند 108.6.