بنك البلاد يطرح صكوكا من الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات

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وأشار البنك في بيان له على (تداول) إلى أن مدة استحقاق الصكوك تبلغ 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقا لشروط وأحكام الصكوك، وأن عائد الصكوك عن سايبور 3 أشهر زائد هامش ربح بواقع 165 نقطة أساس.
وذكر أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال، وفقا لشروط وأحكام الصكوك.
وأفاد أن الطرح يشمل عرضا لحاملي الصكوك بقيمة ملياري ريال (مستحقة 2026) والتي سبق أن أصدرها البنك (الصكوك السابقة) للاشتراك عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة مقابل صكوك الشريحة الثانية الجديدة.
ويخضع العرض لشروط وأحكام الصكوك.
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