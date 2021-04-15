شكرا لقرائتكم خبر المجموعة السعودية وبتروكيم تنهيان دراسة جدوى اندماجهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي و(بتروكيم) أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية للاندماج، والتي بناء عليها قررت المجموعة وبتروكيم البدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على أحكام الصفقة المحتملة وشروطها وتبادل المعلومات فيما بينهما في هذا الشأن.

وأوضحت المجموعة السعودية في بيان على (تداول) أمس أنها عينت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي، كما عينت مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني للصفقة المحتملة.

وذكرت «إن الطرفين يسعيان للعمل على استيفاء كافة المتطلبات ذات الصلة بالصفقة المحتملة قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وعرضها على مساهمي كل من المجموعة وبتروكيم وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة»، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة المحتملة خاضع لعدة شروط، من ضمنها الحصول على موافقة عدد من الجهات المختصة.

وأفادت أن الشركتين غير ملزمتين بالاستمرار في الصفقة المحتملة. وعليه، فإن البدء بدراسات العناية المهنية اللازمة لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين.

وتمتلك المجموعة السعودية ما نسبته 50% من رأسمال «بتروكيم».

وكانت الشركتان قد أعلنتا في سبتمبر 2020 صدور قرار موافقة مجلس إدارتيهما على بدء المناقشات المبدئية لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين.