شكرا لقرائتكم خبر المجموعة السعودية وبتروكيم تنهيان دراسة جدوى اندماجهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت المجموعة السعودية في بيان على (تداول) أمس أنها عينت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي، كما عينت مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني للصفقة المحتملة.
وذكرت «إن الطرفين يسعيان للعمل على استيفاء كافة المتطلبات ذات الصلة بالصفقة المحتملة قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وعرضها على مساهمي كل من المجموعة وبتروكيم وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة»، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة المحتملة خاضع لعدة شروط، من ضمنها الحصول على موافقة عدد من الجهات المختصة.
وأفادت أن الشركتين غير ملزمتين بالاستمرار في الصفقة المحتملة. وعليه، فإن البدء بدراسات العناية المهنية اللازمة لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
وتمتلك المجموعة السعودية ما نسبته 50% من رأسمال «بتروكيم».
وكانت الشركتان قد أعلنتا في سبتمبر 2020 صدور قرار موافقة مجلس إدارتيهما على بدء المناقشات المبدئية لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين.
كانت هذه تفاصيل خبر المجموعة السعودية وبتروكيم تنهيان دراسة جدوى اندماجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.