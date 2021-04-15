هيئة الاتصالات تحدث تنظيمات الربط بين مقدمي الخدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدثت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنظيمات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق المادية بين مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف من خلالها إلى تحقيق المنافسة في سوق الاتصالات وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الاتصالات في المملكة.

وشملت التحديثات العديد من الجوانب التنظيمية والفنية، وإضافة خدمات جديدة تتوافق مع التطورات المستمرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تضمنها إيضاحات للإطار العام للعرض المرجعي، وتحديد نطاق حقوق والتزامات مقدمي الخدمة عند تقديم وطلب خدمات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق المادية.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى من خلال تلك التحديثات إلى دعم البيئة التنافسية بين مقدمي الخدمة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية في قطاع الاتصالات، بهدف تحفيز نشر شبكات الجيل القادم، وضمان تقديم خدمات ربط الاتصال البيني، والوصول إلى المرافق المادية بأسعار عادلة، إضافة إلى ضبط آلية متابعة طلب وتقديم تلك الخدمات.

يذكر أن عمليات ربط الاتصال البيني تعنى بالربط بين شبكات الاتصالات التابعة لمقدم الخدمة نفسه، أو بينه وبين مقدم خدمة آخر؛ بغرض تمكين مستخدمي شبكات الاتصالات من الاتصال فيما بينهم، كما أن عمليات الوصول إلى المرافق تعنى بإتاحة المرافق المادية والبنى التحتية والخدمات المرتبطة بها بين مقدمي الخدمات نحو (الأبراج -المحطات- الكيابل) وغيرها تحت شروط محددة ولغرض توفير شبكات اتصالات عالية السرعة.

تحديث تنظيمات ربط الاتصال البيني

الأهداف:







دعم البيئة التنافسية بين مقدمي الخدمة.



تعزيز الاستثمار في البنية التحتية.



تحفيز نشر شبكات الجيل القادم.



ضمان تقديم خدمات ربط الاتصال البيني.



الوصول إلى المرافق المادية بأسعار عادلة.



ضبط آلية متابعة طلب وتقديم تلك الخدمات.



عمليات ربط الاتصال البيني:

تُعنى بالربط بين شبكات الاتصالات التابعة لمقدم الخدمة نفسه أو بينه وبين مقدم خدمة آخر بغرض تمكين مستخدمي شبكات الاتصالات من الاتصال فيما بينهم.