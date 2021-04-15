شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في برنامج قيادة قطار الحرمين السريع.. والراتب 8 آلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج (قائد قطار الحرمين السريع)، الذي يستمر لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي - السعودية، أحد الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع، وبراتب 8 آلاف ريال كحد أدنى.

وأتاح المعهد التسجيل للشباب السعوديين اعتبارا من أمس الخميس ويستمر حتى يوم 2 مايو المقبل، ويتاح التسجيل عبر الموقع الالكتروني www.srp.edu.sa .

وأوضح مدير عام (سرب) المهندس عبدالعزيز الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليا يوم 6 يونيو المقبل، مبينا أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و 9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

وذكر أن البرنامج أسهم - بفضل الله - في تخريج 100 قائد لقطار الحرمين عبر برامج سابقة ويعملون اليوم في مواقعهم، مبينا أن البرنامج المطروح حاليا في المعهد يلبي الحاجة للمزيد من السعوديين المؤهلين في هذا التخصص بالتزامن مع إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين نهاية شهر مارس الماضي.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، أفاد الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يسجل المتدرب كمشترك في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفته موظفا تحت التدريب، حيث يتقاضى بعد التخرج راتبا شهريا يبدأ بـ 8000 ريال والعمل مع شركة رينفي - السعودية.

وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70%، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما، وأن يحقق معايير القبول ويجتاز المقابلة الشخصية.

وقدم الصقير شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مؤكدا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم فعليا في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما يسهمون بتميزهم في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

برنامج قائد قطار الحرمين السريع

التسجيل:

بدأ 15 أبريل 2021

ينتهي 02 مايو 2021

عبر الموقع الالكتروني www.srp.edu.sa

التدريب

يبدأ 06 يونيو 2021.

يستمر 12 شهرا.

3 أشهر في مقر المعهد.

9 أشهر في مواقع المشروع.

المكافأة

4000 ريال خلال فترة التدريب.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

الراتب بعد التخرج:

يبدأ بـ8000 ريال.

العمل مع شركة رينفي - السعودية.