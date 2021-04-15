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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي قرر رفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداء من يوم 30 شعبان 1442 (12 أبريل الجاري). وأوضح البنك أن قرار الرفع جاء نظرا لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية وتطبيق الضوابط النظامية ذات العلاقة. ويأتي هذا القرار إلحاقا لإعلان البنك المركزي الصادر بتاريخ 1439/02/16هـ، المتضمن قراره بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة لدى شركة أبناء صالح العامودي للصرافة.



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