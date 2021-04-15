جولات تفتيشية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكثفة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية المختلفة، نفذتها الفرق الرقابية الميدانية بفرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة، للوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، وتقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الالكترونية ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. وتأتي هذه الجولات لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا. ودعا فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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