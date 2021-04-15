وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك والمتكامل في مجالات التدريب والتطوير الإعلامي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعى الوزارة لتأهيل كوادرها إعلاميا، وتطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام والبرامج ذات العلاقة، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بين الطرفين، فضلا عن الإسهام في تنمية المهارات التطبيقية عن طريق جلب الخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، والسعي لتقديم شهادات مهنية للمرشحين من قبل الوزارة معتمدة من الجهات السعودية والعالمية في مجالات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي المختلفة، وتطوير بيئة العمل الإعلامي ورفع كفاءة العاملين فيه.



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