تفعيل خدمة حجز مواعيد للشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الجمارك السعودية أمس تفعيل خدمة حجز مواعيد الشاحنات الصادرة في جمرك البطحاء، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والتقني شركة (تبادل)، حيث تسهم الخدمة في رفع كفاءة المنفذ التشغيلية لاستيعاب وتيسير عملية دخول الشاحنات إلى جانب إسهامها في تقليل مدة انتظار الشاحنات والتأكد من اكتمال جميع الإجراءات الجمركية قبل وصول الشاحنة، إضافة إلى تقليل تكاليف سلسلة الإمداد ورفع كفاءة المنفذ.

ودعت الجمارك عملاءها المصدرين إلى الاستفادة من الخدمة المتاحة عبر منصة فسح، والحرص على حجز الموعد قبل الوصول إلى المنفذ، وذلك لجميع الشاحنات المغادرة عبر المنفذ، مشيرة إلى المزايا التي توفرها الخدمة، التي يأتي من أبرزها تحقيق إدارة أكبر قدر ممكن من الشاحنات العابرة بكل سلاسة ويسر ومرونة داخل المنفذ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ، وتيسير دخول وخروج الشاحنات عبر المنفذ، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير، إلى جانب التخفيف من الازدحام التزاما بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن تيسير ودخول الشاحنات عبر المنافذ الجمركية يوفر انسيابية أكبر في عملية (التصدير) من المملكة، ويؤدي دورا في تمكين الجمارك السعودية من تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

حجز مواعيد الشاحنات

خدمة أطلقتها الجمارك بالتعاون مع شركة تبادل

المزايا







إدارة أكبر قدر ممكن من الشاحنات العابرة.



زيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ.



تيسير دخول وخروج الشاحنات عبر المنفذ.



التخفيف من الازدحام التزاما بالإجراءات الاحترازية.



توفر انسيابية أكبر في عملية التصدير من المملكة.



المنافذ الجمركية المطبقة للخدمة: