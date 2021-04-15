شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لذروة 4 أسابيع مع تحسن توقعات الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى جديد لأربعة أسابيع، الخميس بفضل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي وتوقعات لزيادة الطلب من وكالة الطاقة الدولية وأوبك بينما تتعافى الدول من جائحة كوفيد-19.

وبعد صعودها نحو 5% الأربعاء، زادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 66.94 دولار للبرميل، في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5 بالمئة ليغلق على 63.46 دولار.

تلك أعلى أسعار إقفال لخامي القياس منذ 17 مارس وذلك لليوم الثاني على التوالي، مواصلين مكاسبهما للجلسة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ربتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، «بدأ النفط يتكامل مع صعود الأسهم ويتلقى مزيدا من الدعم من تراجع الدولار.»

انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في مارس مع تلقي الأمريكيين مزيدا من شيكات الإغاثة من الجائحة بينما يسمح التطعيم ضد كوفيد-19 بعودة أوسع نطاقا للقطاعات الاقتصادية.

(رويترز)