شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تستعد لافتتاح مسجدين في أبوظبي خلال شهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» أن مسجدي ياس إيكرز والمركز التجاري العالمي أبوظبي، سيفتتحان أبوابهما خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيبدأ الأول باستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، اعتباراً من اليوم الجمعة، في حين سيفتح الأخير أبوابه يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري.

وسيلبي مسجد ياس إيكرز الجديد بمساحته البالغة 3300 متر مربع والواقع على الشارع الرئيسي في مشروع ياس إيكرز، احتياجات قاطني المشروع السكني والمجتمعات المجاورة له، ويتميز المسجد بتصميمه العصري والعملي وبقدرته على استيعاب 2,450 مُصلّياً.

وفي المقابل، يغطي مسجد المركز التجاري العالمي أبوظبي مساحة تزيد على 1950 متراً مربعاً، ويمكنه استيعاب أكثر من 900 مصلٍّ، يوجد المسجد في نفس موقع المركز ويضم قسمين للرجال والنساء، حيث تتوزع أماكن الصلاة على ثلاثة طوابق.

وبالانسجام مع أهدافها الرامية إلى تطوير أماكن العبادة ضمن مجتمعاتها المتكاملة، تعتزم الدار افتتاح مسجد ريم سنترال بارك مع حلول نهاية عام 2021، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مُصلٍّ، وكما هي الحال بالنسبة للمساجد التي أنشأتها الدار سابقاً، ستحصل المساجد الثلاثة الجديدة على تصنيف لؤلؤة 2، ثاني أعلى تصنيفات الاستدامة التي تأتي كجزء من نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج «استدامة».

وقال فهد المحمود، الرئيس التنفيذي للمشاريع المُساندة في الدار للتطوير: «يأتي تطوير أماكن الصلاة والعبادة على رأس قائمة الأولويات في جميع مجتمعاتنا، وذلك بهدف تلبية جميع احتياجات القاطنين فيها وفي الأحياء المحيطة بها».

ويتميز مسجدا الدار في ياس إيكرز والمركز التجاري العالمي أبوظبي، بتصميم عصري يُعزز تجربة وراحة المصلين مع الالتزام الكامل بأعلى معايير تطوير الأبنية الخضراء.