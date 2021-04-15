شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات اليومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 137.82 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و104534 حالة في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019. وسجلت الهند عدداً قياسياً في الإصابات، في حين سجلت فرنسا عدداً قياسياً في الوفيات.

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل قرابة 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13.9 مليون إصابة. وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 1027 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 172085.

روسيا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في روسيا ارتفاعاً خلال الساعات ال24 الماضية. وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 8944 إصابة جديدة مقارنة ب 8326 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و675 ألفاً و153 إصابة، و398 حالة وفاة ، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 104 آلاف و398 حالة وفاة.

البرازيل

سجلت البرازيل 3459 وفاة مرتبطة بمرض «كوفيد-19» و73513 حالة إصابة جديدة بالمرض. وسجلت البلاد حتى الآن 361884 وفاة في المجمل، بسبب كورونا و13 مليوناً و673507 حالة إصابة .

فرنسا

قالت السلطات الصحية في فرنسا، أمس الخميس، إن البلاد تجاوزت عتبة 100 ألف وفاة جراء الإصابة ب«كوفيد 19». وفرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة باتت تحتل المرتبة الثامنة عالمياً من حيث عدد الوفيات.

وفرنسا منذ بداية إبريل في حالة إغلاق عام، فيما يتزايد عدد الإصابات والمرضى المنومين في المستشفيات. وتفرض فرنسا حظر التجوال الليلي في كل مدنها، ومنذ أكتوبر الماضي أغلقت المطاعم والمقاصف والحانات ودور السينما وصالات الرياضة والمتاحف في إطار الإجراءات لمنع تفشي الوباء.

الأرجنتين

قررت حكومة الأرجنتين تشديد القيود في العاصمة بوينس آيرس وحولها في محاولة لاحتواء زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت عن إجراءات، منها إغلاق المدارس وحظر التجول من الثامنة مساء.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز إن بلاده بحاجة لأن «تكسب الوقت» في صراعها مع كورونا بعدما بلغت الإصابات اليومية مستويات قياسية .

وجاءت تصريحاته بعدما أعلن في وقت سابق أنه تعافى وبات على ما يرام عقب إصابته بالفيروس. وقال في كلمة نقلها التلفزيون «الفيروس يهاجمنا ولا يستسلم بسهولة أبداً».

وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس في منطقة بوينس آيرس الكبرى اعتباراً من يوم الاثنين المقبل وتعليق الرياضات المقامة في مساحات مغلقة وكذلك الأنشطة الترفيهية والدينية والثقافية حتى نهاية الشهر.

وسجلت الأرجنتين 25157 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» الناجم عن الفيروس يوم الأربعاء بعدما شهدت رقماً قياسياً بلغ 27001 إصابة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بها 2.6 مليون وعدد الوفيات 58542. وقال حاكم إقليم بوينس آيرس إن الأرجنتين تواجه «تسونامي» من الحالات.

(وكالات)