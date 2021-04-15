شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسة زكي نسيبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات، برئاسة زكي أنور نسيبة- المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة - لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي جامعة الإمارات، لتعزيز دورها الريادي بصفتها الجامعة الوطنية الأم، وذات رؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما يستلزمه من النظام التعليمي مواكبة هذه الاستراتيجية وتطوير المنظومة التعليمية.

ويضم المجلس الجديد في عضويته كلاً من مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وطارق عبد القادر بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، وفيصل عبد العزيز البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة، وطيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للغاز الحامض، واللورد آيجاي كيكار - Chairman, UCL Partners and Professor of Surgery, University College London، والدكتور محمد علي الشرياني، مدير إدارة شؤون المجتمع بالمجلس الأعلى للأمن الوطني، وآمنة الشامري العجمي، أخصائية تدريب وتطوير بشركة آمرك العسكرية كممثلة عن فئة الشباب.

يذكر أن جامعة الإمارات، أول جامعة وطنية شاملة في دولة الإمارات؛ حيث تأسست في عام 1976 بقرار من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتطمح إلى أن تكون جامعة بحثية شاملة، ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة حالياً ما يقارب 13000 طالب إماراتي ودولي، وكونها الجامعة الرائدة في الإمارات، فإنها توفر مجموعة متنوعة من برامج الدراسات الجامعية وبرامج الدراسات العليا المعتمدة وذات الجودة العالية؛ حيث تتوزع هذه البرامج على 9 كليات، هي: الإدارة والاقتصاد، والتربية، والهندسة، والأغذية والزراعة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتقنية المعلومات، والقانون، والطب والعلوم الصحية، والعلوم. وكما تفخر الجامعة باحتوائها على نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المواطنين والدوليين، وحرم جامعي جديد ومتطور، ومجموعة متكاملة من الخدمات التي توفر الدعم للطلاب.