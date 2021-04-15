تشكيل جديد لمجلس شباب أبوظبي للدورة الخامسة 2021-2022

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب عن التشكيل الجديد لمجلس شباب أبوظبي للدورة الخامسة 2021-2022.

ويجمع المجلس، أعضاء يمثلون مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، من خلال مجموعة من المواهب الوطنية التي تحاكي التنوع المعرفي والاقتصادي للإمارة، بما يلبي تطلعات مجالس الشباب المحلية لتكون صوتاً للشباب على مستوى الإمارات، والمساهمة في إطلاق وتنفيذ مبادرات وبرامج لدعم وتثقيف وتمكين الشباب.

ويضم المجلس في عضويته:

محمد بن أحمد سالم أحمد باعبيد، من مواليد عام 1992، ويحمل شهادة بكالوريوس نظم المعلومات وإدارة التكنولوجيا من جامعة زايد ويعمل رئيساً لقسم المسرّع في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

ويجد محمد باعبيد، شغفه ومتعته في عدة مجالات، لاسيما الإبداع والتكنولوجيا والرياضة، وهو الشريك المؤسس ورئيس رابطة ميلان الإمارات، وهي مجموعة مجتمعية رياضية تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات.

وعيسى بن ناصر علي صالح الحمادي، من مواليد عام 1996، الذي يحمل شهادة بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات، من مركز الأمن والشبكات في جامعة زايد، ويعمل حالياً مسؤول شؤون الاتصالات وتقنية المعلومات في جائزة خليفة التربوية.

عدة جوائز

كما يضم المجلس خولة بنت مصطفى محمود الشنقيطي، وعمرها 27 عاماً، وتحمل شهادة ماجستير العلوم في هندسة النظم والإدارة من جامعة خليفة، وحالياً محللة متدربة في شركة مبادلة للاستثمار ولخولة الشنقيطي عدة أبحاث علمية منشورة في مؤتمرات علمية عالمية أحدها حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، ومثلت الإمارات في نموذج جلسات الأمم المتحدة في البحرين، وتنشط في التطوع. وفازت بالعديد من الجوائز.

وعائشة بنت ناصر سلطان عبدالله المعمري، وعمرها 26 عاماً، وتحمل درجة الماجستير في السياسات الصحية وإدارتها من جامعة برانديز، وتشغل حالياً مساعد في إدارة الشراكات الاستراتيجية في كليفلاند كلينك أبوظبي.

إدارة المشاريع

وأميرة بنت محمد عبدالله الخليفي، البالغة من العمر 29 عاماً، وتحمل شهادة في هندسة النقل من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وتشغل حالياً وظيفة أخصائي إدارة مشاريع في شركة الاتحاد للقطارات.

وتملك، شغفاً بتحليلات البيانات، وهي متدربة في برنامج خبراء الإمارات «قطاع النقل».

وريم بنت ناصر سعيد العتيبة، التي تحمل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية، من جامعة أبوظبي، وماجستير في بحوث إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي، وتشغل ريم، وهي من مواليد 1989، وظيفة منسق أول لدائرة القيمة المحلية المضافة والشؤون التجارية في شركة أدنوك.

فرصة تدريبية

وانضم للمجلس عبدالله بن أحمد جاسم الحمادي، ويبلغ من العمر 32 عاماً، ويحمل درجة ماجستير إدارة مشاريع من جامعة أبوظبي. ويشغل عبدالله وظيفة مهندس إنشاءات في شركة أدنوك البحرية. وعبدالله الحمادي متفوق في دراسته، الأمر الذي رشحه لكسب فرصة تدريب في شركة جيتينا في إيطاليا، وهو عضو في فريق الوثبة للدراجات الهوائية وشارك في العديد من منافسات الدراجات.(وام)