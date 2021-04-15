شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة خليفة تنظم معرض فرص التدريب المهني 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، المعرض الافتراضي لفرص التدريب المهني 2021 بمشاركة نحو 29 مؤسسة من القطاعين العام والخاص؛ حيث قامت المؤسسات باستعراض فرص التدريب المهني المطروحة كخطوة أولى رئيسية في المجال المهني للشباب المتخصصين والمؤهلين للمساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

حضر ما مجموعه 457 طالباً وطالبة المعرض الافتراضي الذي قدم أكثر من 120 فرصة للتدريب في نطاقات واسعة من الصناعات تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة والهندسة النووية والطيران والفضاء والنفط والغاز، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة كالروبوتات والأنظمة الذكية وسلسلة الموارد اللوجستية والبنية التحتية.

وشهد المعرض مشاركة عدد من المؤسسات والشركات الرائدة مثل مجموعة إيدج وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وتوازن ومؤسسة اتصالات ومؤسسة دو ومايكروسوفت وجي إي وجنرال موتورز وبي دبليو سي الشرق الأوسط وتوتال وشلمبيرغر وأكسنتشور وبنك الإمارات دبي الوطني، إضافة إلى المشاركة المتميزة من شركات شنايدر إليكتريك ولوكهيد مارتن ومجموعة بوسطن الاستشارية والمسعود للنفط والغاز وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية وستراتا ونور أبوظبي والجرافات البحرية الوطنية ودي ان في و دايركت تي تي.