شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يطالب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في ظل التهديد الروسي، وحثّ الأوروبيين وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيستقبله الجمعة، على ترجمة الأقوال إلى أفعال.

وفي مقابلة مع صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية نشرت مساء الخميس، قال زيلينسكي الذي من المقرر أن يلتقي إيمانويل ماكرون الجمعة في اجتماع تنضم إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الفيديو: «لا يمكننا البقاء إلى أجل غير مسمى في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي».

وأضاف: «حان الوقت للإسراع ولدعوتنا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي»، مستنكراً ما قال إنّه «عدوان عنيف» لروسيا على بلاده. وتابع: «إذا كان الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون يعتبروننا حقاً عضواً في الأسرة الأوروبية، فعليهما التصرف وفقاً لذلك. حان الوقت للتوقف عن الحديث واتخاذ القرارات».

واستطرد قائلاً: «إذا كنا ننتمي إلى نفس الأسرة، فعلينا أن نعيش معاً. لا يمكننا البقاء مثل خطيبين إلى الأبد، علينا إضفاء الطابع القانوني على علاقاتنا وإنجاب الأطفال، أي من وجهة نظر مجازية، علينا التطلع إلى مستقبل مشترك».

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه لأن نظيره الفرنسي يتمتع بـ«علاقات أفضل» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مقارنة به، «خاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه أوكرانيا حقاً إلى دعم أوروبي».