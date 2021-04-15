النفط يرتفع لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع مع تحسن توقعات الطلب

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في أربعة أسابيع اليوم /الخميس/ بفضل بيانات إيجابية الاقتصاد الأمريكي وتوقعات بزيادة الطلب من وكالة الطاقة الدولية وأوبك بينما تتعافى الدول من جائحة كوفيد-19.

وبعد صعودها نحو خمسة بالمئة أمس، زادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة اليوم ليتحدد سعر التسوية عند 66.94 دولار للبرميل، في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5 بالمئة ليغلق على 63.46 دولار.



ويعد ذلك أعلى أسعار إقفال لخامي القياس منذ 17 مارس الماضي وذلك لليوم الثاني على التوالي، مواصلين مكاسبهما للجلسة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير.



وقال جيم ريتربوش، رئيس ربتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "بدأ النفط يتكامل مع صعود الأسهم ويتلقى مزيدا من الدعم من تراجع الدولار."



جدير بالذكر أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت بأكثر من المتوقع في مارس مع تلقي الأمريكيين مزيدا من شيكات الإغاثة من الجائحة بينما يسمح التطعيم ضد كوفيد-19 بعودة أوسع نطاقًا للقطاعات الاقتصادية.